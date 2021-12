Entre Nantes et Saint-Herblain, un homme de 35 ans percute une voiture de police après une course-poursuite

Un homme de 35 ans a percuté une voiture de police ce mardi soir après une course-poursuite entre Nantes et Saint-Herblain, après avoir voulu fuir un contrôle routier. Il roulait sous alcool, sous stupéfiants et sans permis. Le chauffard passe en comparution immédiate ce jeudi 2 décembre.

Une voiture de police se fait rentrer dedans par un autre véhicule, celui d'un homme de 35 ans ce mardi 30 novembre en début de soirée. Aucun blessé à déplorer, le chauffard en question a été interpellé vers 19h15.

Tout est parti d'un simple contrôle routier à Nantes, contrôle routier que le conducteur en question préfère fuir. S'ensuit alors une course-poursuite avec les policiers. Le chauffard en question prend alors un rond-point à contresens, et est même tout prêt de percuter un piéton. La cavale s'arrête finalement boulevard du massacre à Saint-Herblain, là où l'homme de 35 ans finit par percuter le véhicule des forces de l'ordre.

Sans permis, sous alcool, sous stupéfiants

Une fois arrêté, le chauffard continue de se montrer véhément et menaçant avec les policiers. Il est finalement contrôlé positif à l'alcool, aux stupéfiants et roulait sans permis. Déjà connu des services de police, l'homme de 35 ans avait déjà été condamné en février 2021 pour conduite sans assurance et sous stupéfiants. Il passe en comparution immédiate ce jeudi 2 décembre au tribunal judiciaire de Nantes.