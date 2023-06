Entre un et trois ans et demi de prison ferme pour les auteurs de multiples vols dans le Nord-Mayenne

"C'est une affaire tentaculaire avec un préjudice financier important", résume la procureure de la République à l'audience. Cinq hommes âgés de 22 à 30 ans passaient devant le tribunal judiciaire de Laval ce vendredi après-midi pour plusieurs vols commis dans des mairies et des entreprises du Nord-Mayenne entre mars et septembre 2022. Ils écopent de un à trois ans et demi de prison ferme pour ces faits. Au total, 15 vols ont été retenus par la justice dans cette affaire et 25 communes et structures sont concernées par ces forfaits.

Un préjudice d'environ 200.000 euros

"Les vols étaient ciblés dans une période très réduite", rappelle la procureure. Le mode opératoire est bien rodé : un groupe de 4-5 personnes agissent la nuit pour voler du matériel dans l'atelier d'une commune ou dans un magasin. Par exemple, le groupe dérobe du matériel d'outillage dans un atelier de la mairie de Chantrigné,13.500 euros de préjudice. Un vol chez Gamm'Vert pour le même type d'outils ou encore dans l'école de Bais pour voler des lave-linge et lave-vaisselle. Un préjudice total estimé par les enquêteurs à près de 200.000 euros.

Les prévenus présentent plusieurs condamnations à leur casier judiciaire, ils connaissent la justice par cœur. Leurs avocats tentent de démontrer que ce n'est pas une bande organisée, loin de là. "Il n'y a ni réseau tentaculaire ni commanditaire, ce n'est pas vrai, on n'a pas la même lecture du dossier", dit l'un des avocats des prévenus. "On veut nous faire croire que c'était une organisation ? On n'est pas dans une série", continue le conseil, "personne ne commande personne, les cinq génies se sont retrouvés au même moment et ça s'est allumé en même temps, mais ce n'est pas une organisation rodée".

Des cagoules et des téléphones portables

Tous les prévenus reconnaissent les faits, tentent de se justifier. "On prenait du matériel pour le revendre, pour se faire de l'argent", explique un des prévenus âgé de 26 ans, dépeint comme le chef. C'est lui qui a acheté des cagoules et des téléphones portables pour commettre les faits. "Combien gagnez-vous lors de ces vols ?" demande le président, "ça dépend des petites sommes", répond ce même prévenu dans son box, "pas des millions non plus". Rires gênés dans la salle d'audience où sont assises les parties civiles. "On se partageait tout, je ne suis pas le bandit qui va tout garder", termine ce même individu.

Il apparaît dans la procédure que c'est l'un des cinq hommes qui passait "commande" aux autres. "Comment un garçon comme vous se retrouve dans une telle situation ?" demande le président à celui qui est désigné comme le commanditaire, "au début, je voulais le matériel pour moi et pour le reste, je le revendais à quelqu'un qui me rachetait tout", "qui", enchérie le président, "je préfère ne pas dire de peur de représailles", "le préjudice est évalué à 200.000 euros, combien avez-vous gagné dans tout ça ?", "ça me paraît énorme, j'ai eu peut-être 5 ou 6.000 euros", répond le prévenu de 26 ans. Il est enfin demandé à celui qui se décrit comme "les bras des vols, le chef de chantier", combien d'argent il pouvait toucher après ces vols. Il répond : "trop peu pour vous dire la somme".

Jusqu'à 40 mois de prison requis

La procureure maintient sa vision du dossier, "des vols organisés avec des individus aux casiers judiciaires lourds", l'un d'eux présente 17 mentions. La magistrate demande des peines comprises entre 12 et 40 mois de détention pour les cinq prévenus, avec un maintien en détention. Tous les avocats de la défense se posent la question du quantum des peines demandées, "c'est énorme", pour l'un des conseils, "ce n'est pas une bande organisée" pour une autre, qui souhaite une réduction de peine. Les cinq prévenus écopent donc de peines lourdes, de un à trois ans et demi de prison ferme. Certains avocats vont faire appel.