Entremont-le-Vieux : hommage à Simon Cartannaz ce samedi

Entremont-le-Vieux, France

La commune d'Entremont-le-Vieux en Chartreuse et les sapeurs pompiers rendront hommage à Simon Cartannaz ce samedi matin lors d'une cérémonie civile à la caserne des pompiers à 10h. Une cérémonie religieuse suivra à l'église à 11h.

Le maire, qui a annulé ses vœux prévus ce samedi soir, indique que les habitants et tous ceux qui veulent se joindre aux cérémonies sont les bienvenus pour soutenir les proches du sapeur pompier mort dans l'exercice de ses fonctions samedi matin. Simon Cartannaz, originaire d'Entremont-le-Vieux avait 28 ans. Il était caporal-chef et depuis 5 ans et demi dans la caserne de pompiers du Xe arrondissement de Paris. Il était également sapeur pompier volontaire à la caserne de son village.

Un de ses collègues, sapeur pompier de 27 ans originaire de L'Yonne, et deux habitants sont morts dans l'explosion.