Épernay, France

" Nous sommes constamment en alerte et mobilisés." La vie de Jean-Michel Fauvergue à la tête du RAID pendant 4 ans est jonchée d'anecdotes et de souvenirs qu'il a couché sur le papier, dans un livre : "Patron du raid : Face aux attentats terroristes". Le nouveau député de La république en marche en Seine-et-Marne se rend à Epernay ce vendredi soir, à partir de 19h, à la Maison des Arts et de la Vie Associative pour raconter son histoire dans l'unité d'élite de la police nationale. Entretien.

Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre ?

J'ai commencé à l'écrire après l'intervention à l'Hyper cacher, porte de Vincennes, le 9 janvier 2015. Je ne voulais pas seulement raconter les faits, qui ont été exceptionnels et terribles. Raconter le RAID de l'intérieur m'intéressait aussi. Je voulais dire aux lecteurs que cette unité d'élite est composée d'hommes et de femmes soudés par l'amitié. Mon rôle, en tant que patron, c'était de diriger cette équipe, de souder ses membres et de les mener d'un point A à un point B, au péril de leur vie quelquefois.

Justement, comment viviez-vous avec la responsabilité de la vie des policiers du RAID ?

C'est compliqué. Le danger est extrême. En tant que chef, on a toujours au fond de l'âme cette angoisse de ne pas ramener tout le monde chez soi. C'est quelques chose qui m'a tenaillé pendant 4 ans. C'est terrible de vivre avec cela à titre professionnel et personnel. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les victimes. Le souvenir du Bataclan est gravé dans ma mémoire.

Les policiers du RAID prêts à intervenir dans l'Hyper Cacher, le 9 janvier 2015 © Maxppp - Christophe Petit Tesson

L'assaut du RAID dans l'Hyper Cacher a été filmé et diffusé partout dans le monde. Qu'est-ce que vous ressentez avant d'entrer dans le magasin ?

On a la responsabilité de plusieurs policiers, mais aussi de 26 otages, que je n'étais pas certain de délivrer vivants. Ce que l'on ressent, c'est une lourde responsabilité. Mais juste avant l'assaut, on est surtout concentrés sur notre action et sur la stratégie. Tout est fait pour mener une action de crise.

Le RAID, c'est très lourd pour la vie privée et familiale - Jean-Michel Fauvergue

Vous aviez toujours une petite alarme avec vous lorsque vous étiez au RAID. C'était compliqué pour votre vie privée ?

Oui, quand vous entrez au RAID, c'est comme cela. Dès que ça bipe, vous repartez au service rapidement, quelques fois pour des fausses alertes après deux heures de route. On est constamment en alerte et mobilisés. C'est très lourd pour la vie privée et familiale.

Jean-Michel Fauvergue a été élu député sous l'étiquette La république en marche en juin 2017 © Maxppp - Vincent Isore

Vous avez été élu député de Seine-et-Marne en juin 2017. Le monde de la politique est-il plus dur que le RAID, au final ?

Non ! La politique, au niveau physique et mental, ce n'est pas plus dur. Aujourd'hui, c'est différent, il y a du changement. Il y a très peu d'anciens politiques professionnels. Les nouveaux font de la politique comme ils vivaient encore il y a quelques mois et j'espère que cela va continuer.