ENTRETIEN - L'idée que Jean-Claude Romand soit libéré est "totalement intolérable" pour son ex-beau frère

C'est un des faits divers les plus glaçants de ces dernières décennies : l'Affaire Jean-Claude Romand, du nom de ce faux médecin qui a assassiné sa famille dans l'Ain et le Jura en 1993. Pour avoir tué sa femme, ses deux enfants et ses deux parents dans le Jura et dans l'Ain, il a été condamné en 1996 à la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Jean-Claude Romand a purgé 25 ans de prison et il demande une libération conditionnelle à l'âge de 64 ans. Le tribunal d'application des peines de Châteauroux doit rendre sa décision ce vendredi.

_"_Nous, la perpétuité, la perte de ma sœur, de ses enfants, on va la subir jusqu’à la fin de notre vie"—Emmanuel Crolet, lex-beau frère de Jean-Claude Romand

A Albertville (Savoie), l'idée que cet assassin puisse sortir de prison est intolérable pour Emmanuel Crolet, l'ancien beau-frère de Jean-Claude Romand. Il est le frère de la femme assassinée de Jean-Claude Romand et l'oncle des enfants qui ont aussi été tués. "Le spectre d’une sortie de ce monsieur-là, de Jean Claude Romand est intolérable" explique Emmanuel Crolet, "parce que nous la perpétuité, la perte de ma sœur, de ses enfants, on va la subir jusqu’à la fin de notre vie. Lui, la perpétuité pourrait s’arrêter si la justice le met en liberté conditionnelle".

"On a vécu pendant 25 ans une relative quiétude"

Très touché, l'ex-beau frère poursuit : "On a vécu pendant 25 ans une relative quiétude. Tant qu’il est entre quatre murs, il ne nous fait plus de mal psychologiquement et il n’en fait pas à d’autres".

A l'évocation d'une possible libération, Emmanuel Crolet affirme qu'il n'est pas dupe : "A mon sens, [Jean-Claude Romand] aura encore une fois manipulé le système pour arriver à ses fins".

Quand on lui demande ce qu'il ressent aujourd'hui envers Jean-Claude Romand, l'ex-beau frère répond : "Il n’a pas changé. Je ne peux pas dire autre chose, vu l’énormité des faits. Je ne pourrais jamais aller dans son sens, ni mon frère, ma mère ou nos amis qu’il a escroqués".

"Ça peut paraître indécent d’aider des gens comme Jean Claude Romand à se réinsérer, même si il est un détenu modèle. Il a été un mari modèle, un gendre moderne, un beau-frère modèle, c’est dans son fonctionnement, il est construit comme ça. Mais il a assassiné cinq personnes"

Se pose aussi la question de la réinsertion de Jean-Claude Romand s'il sort de prison.

"Ça me révulse de savoir qu’il va prendre la place de gens qui ont fait beaucoup moins que lui. Ça peut paraître indécent d’aider des gens comme Jean Claude Romand à se réinsérer dans une communauté Emmaüs, même si il est un détenu modèle. Il a été un mari modèle, un gendre moderne, un beau-frère modèle, ça ne me choque pas qu’il soit modèle, c’est dans son fonctionnement, il est construit comme ça. Mais il a assassiné cinq personnes. Il ne faut pas se faire avoir par ce personnage modèle, il va atteindre son objectif : repartir à zéro".