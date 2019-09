Envasés sur le lac de Grand Lieu, ils hurlent à l'aide en pleine nuit

Deux jeunes de 17 et 19 ans, envasés sur le lac de Grand Lieu (44) ont été récupérés au petit matin par le gardien. La navigation est interdite sur le lac, classé réserve naturelle à l'ouest et réserve fédérale à l'est. D'après les gendarmes ils ont dérobé une barque près de la Maison Guerlain.