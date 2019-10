Pluie et vent : environ 1.500 gardois privés d'électricité ce dimanche matin

Gard, France

Pas de repos dominical pour les dépanneurs d'Enedis. Ce dimanche 20 octobre, quatre communes ont été intégralement plongées dans le noir à cause du vent et de la pluie dans le département du Gard, placé en vigilance jaune.

Dans communes de Corbès et Lasalle, le courant a été rétabli aux alentours de 9h30. Pour les communes de Cros et Saint-Roman-de-Codières, c'est plus compliqué : les services d'Enedis tentent encore de rétablir le courant avant la mi-journée.

A 10h50, 200 personnes sont encore privées d’électricité.