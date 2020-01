Environ 150 personnes contre la réforme des retraites à Châteaulin

Chateaulin, France

Les opposants à la réforme des retraites dans le Finistère ne prennent pas de vacances. L'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires appelait ce vendredi matin à un rassemblement à Châteaulin.

Demander aux députés de prendre leurs responsabilités

Un peu moins de 200 personnes, venues de tout le département se sont réunies devant la permanence de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avant de partir en cortège jusqu'à la gare.

Une action symbolique, mais pas seulement, explique Véronique Roudaut, secrétaire générale de la CGT dans le Finistère : "Nous on espère évidemment que le projet de loi sera retiré rapidement. Mais si jamais ça n'était pas le cas et qu'il devait arriver effectivement en vote à l'Assemblée Nationale, on demande aux députés de prendre leur responsabilité et de ne pas le voter."

Richard Ferrand absent cette semaine

Après des actions vers les permanences des députés de Quimper, Landerneau ou Brest, c'est donc celle du député de Châteaulin-Carhaix qui était visée aujourd'hui.

"L'idée c'est d'interpeller les députés, de ne pas les laisser tranquilles, et de leur dire que certes, ils font partie de la majorité parlementaire, mais ils sont aussi redevables envers leurs administrés détaille Véronique Roudaut. Donc c'est aussi prendre leurs responsabilités dans ce cadre-là Ils sont élus par la population, donc il y aura des comptes à rendre dans les urnes".

L'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires appelait à manifester dans le Finistère © Radio France - Nolwenn Quioc

L'intersyndicale avait été informée par les services du président de l'Assemblée Nationale qu'il était en vacances, les manifestants ont donc trouvé porte close devant la permanence de Richard Ferrand. Ils ont ensuite défilé dans les rues de Châteaulin avant de rejoindre la gare, en soutien aux cheminots grévistes.