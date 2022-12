Environ 200 personnes rassemblées en soutien à François Faggianelli après l'incendie de ses engins de chantier

Deux jours après les incendies criminels qui ont visé des engins de chantier de l'entreprise 3A Constructions, à Alata, un rassemblement de soutien a eu lieu ce jeudi 15 décembre. Environ 200 personnes, élus, entrepreneurs et particuliers, se sont réunies en soutien à son gérant, François Faggianelli, également maire d'Appietto. Deux engins de chantier ont été détruits et les inscriptions "Béton basta", "IFF" et "GCC" ont été découvertes. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour "destruction par moyen dangereux".

Premier à prendre la parole, François Faggianelli a dit son étonnement d'être visé par un tel acte, rappelant qu'il n'avait jamais été victime ni de pressions, ni de menaces, "que ce soit en tant qu'entrepreneur ou qu'élu". Le gérant de l'entreprise de BTP, ému, a également remercié "tout le soutien reçu, qui [lui] a donné beaucoup de courage". Il estime "qu'il y a des responsables" derrière la résurgence d'incendies criminels à laquelle l'île fait face ces dernières semaines.

Les inscriptions "Béton Basta", "GCC" et "IFF" ont été découvertes sur le préfabriqué du chantier, lui aussi incendié © Radio France - Jérôme Susini

"Ce sont des paroles, des discours tenus qui font que des gens ont besoin de s'ériger en justicier", estime-t-il, persuadé que ceux qui sont venus chez lui ne savent pas qui il est et qu'il n'obtiendra jamais de réponse aux questions qu'il se pose après ces incendies. François Faggianelli a également rappelé les conséquences directes pour son entreprise : deux engins détruits, dont un estimé entre 60 et 80.000 euros, et un chantier à l'arrêt pour 45 employés.

"Clarifier la parole publique"

Deuxième à prendre la parole : Etienne Ferrandi, le maire d'Alata, à l'origine du rassemblement. L'élu a d'abord rappelé le contexte, revenant sur les incendies criminels à Corte et Ajaccio , mais aussi celui de la nuit de ce mercredi au jeudi 15 décembre, route des sanguinaires, où les inscriptions "Béton basta", "IFF" et "GCC" ont également été découvertes.

"Sont désormais visés, aux quatre coins de la Corse, des cibles moins emblématiques que par le passé", a décrit Etienne Ferrandi, estimant que "les vannes de la violence, où se mêle cette pseudo-politique, et celle au caractère réellement crapuleux, s'ouvrent progressivement". Le maire d'Alata en appelle à la "clarification des propos" et à la "sortie de l'ambiguïté" de "ceux qui sont aux responsabilités". "On ne peut pas souffler un jour sur les braises, et essayer de les éteindre le lendemain", a-t-il conclu, applaudi par l'ensemble des personnes réunies face à lui.