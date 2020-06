Environ 200 policiers manifestent contre la fresque qui dénonce les violences policières à Stains

Deux cents policiers environ ont manifesté ce lundi 22 juin 2020, devant la préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis), selon l'Agence France Presse, pour demander le retrait d'une fresque inaugurée la semaine dernière dans la ville de Stains qui dénonce les violences policières.

Sur cette fresque, inaugurée en présence du maire de Stains, Azzedine Taïbi (PCF), on voit les visages de George Floyd et d'Adama Traoré et on peut lire l'inscription suivante : "Contre le racisme et les violences policières". Des mots qui ont choqué le syndicat de police Alliance 93. Ses représentants avaient lancé un appel à se rassembler ce lundi devant la fresque en question. Dans la foulée, le comité Adama avait lui aussi appelé à se rendre sur les lieux. Dans la matinée, le syndicat Alliance a finalement décidé d'organiser sa manifestation à Bobigny, devant la préfecture.

Le préfet a d'ailleurs reçu une délégation. "On va demander au préfet de solliciter officiellement le maire de Stains pour lui demander d'enlever la phrase sur la fresque", déclare à l'AFP, Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général du syndicat.