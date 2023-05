Environ 200 sangsues saisies dans un courrier postal par les douanes de Strasbourg

C'est une saisie plutôt étonnante réalisée l'an dernier par les douanes de Strasbourg, et dévoilée ce mardi 16 mai à l'occasion du bilan annuel de ce service rattaché au ministère de l'économie.

Environ 200 sangsues vivantes ont été retrouvées dans un courrier postal, ouvert par hasard par les douanes lors d'un contrôle. Elles étaient contenues dans une bouteille, elle-même enveloppée dans du papier bulle, et placée dans un colis au départ de Strasbourg, et à destination du nord de la France.

"C'est un trafic qui semble-t-il est de plus en plus fréquent. Il y a eu d'autres constatations sur d'autres points du territoire. C'est à cause d'une mode sur les réseaux sociaux sur les effets supposés thérapeutiques et cosmétiques de l'apposition de sangsues" explique Sophie Pivert, cheffe divisionnaire des douanes du Bas-Rhin.

Mais les sangsues sont une espèce protégée. Il est donc interdit d'en faire commerce. "Elles sont protégées par la convention de Washington qui régit les transferts transfrontaliers d'animaux en voie d'extinction" explique Sophie Pivert.

Les douaniers de Strasbourg ont aussi retrouvé l'an dernier un gavial empaillé dans un colis, une espèce de crocodile elle aussi protégée.