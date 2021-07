VIDEO - Plusieurs centaines de manifestants mobilisés à Nice contre le pass sanitaire

"Macron démission", "Liberté" "Soutien aux soignants", "Non au pass sanitaire et à la dictature sanitaire"... voici des exemples de slogans entendus ce samedi matin dans les rue de Nice. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie avant de déambuler dans les rues de la ville afin de montrer leur opposition à l'obligation du pass sanitaire, suite aux annonces du président lundi soir.

Le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 21 juillet dans les lieux de culture et de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Il sera ensuite étendu dans les lieux de vie publics : cafés, bars et restaurants (terrasses incluses), train, avion et car pour les longues distances, centres commerciaux, maisons de retraite, établissements socio-médicaux.

Une pancarte de manifestant ce samedi à Nice © Radio France - Luc Chemla

Manifestation à Nice contre l'obligation du pass sanitaire © Radio France - Luc Chemla

Après un départ de la mairie, le cortège est passé par la place Masséna puis la place Garibaldi. L'atmosphère est festive, sans tension.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix