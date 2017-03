Environ 5 000 personnes privées d'électricité en Bretagne ce dimanche après-midi

Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan et Ille-et-Vilaine : la Bretagne est en vigilance orange pour "vents violents" jusqu'au lundi 6 mars. Une tempête s'approche de l'Ouest de la France. Plus de 5 000 clients sont sans courant ce dimanche à 16 heures.

Une nouvelle tempête, "Zeus", se rapproche de la Bretagne. On en perçoit déjà les effets : elle a provoqué quelques dégâts sur les lignes électriques. Au plus fort de la journée, à midi, ce sont près de 10 000 personnes qui étaient sans courant. Depuis, plusieurs dizaines d'agents Enedis sont mobilisés pour rétablir l'électricité au plus vite. Un nouveau point a été fait vers 16 heures : il reste encore plus de 5 000 clients privés d'électricité.

La zone la plus touchée est l'Ille-et-Vilaine, avec 2 500 personnes dans le noir .

. Situation compliquée également dans les Côtes d'Armor, avec 2 000 clients gênés par ces coupures d'électricité.

1 000 Finistériens sont privés de courant.

Le Morbihan est le département le moins touché, avec 500 personnes importunées.

Selon Enedis, la situation devrait assez rapidement rentrer dans l'ordre. Pour le Finistère, le retour à la normale est prévu ce dimanche soir. Dans les autres départements, il pourrait rester quelques zones où les travaux prendront un peu plus de temps. En Ille-et-Vilaine particulièrement, les réparations risquent d'être plus longues.

Des vents très puissants lundi sur le littoral breton

La tempête Zeus devrait être particulièrement virulente lundi 6 mars, avec des vents pouvant atteindre les 140 km/h sur les côtes. Les rafales dépasseront les 110 à l'intérieur des terres.