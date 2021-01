Environnement : une "plainte contre X" déposée à Prenois après la découverte de nombreux cadavres de poissons

Une centaine de poissons morts depuis plusieurs jours retrouvés vendredi dans la mare de Prenois. Parmi eux des carpes, des perches dorées et d'autres espèces de poissons plus petits. Deux inspecteurs de l'Office français de la biodiversité se sont déplacés ce samedi et ce dimanche pour réaliser des prélèvements à la demande de la mairie et de l'association "Sentinelles de la montagne dijonnaise".

Est-ce une pollution ou pas ?

Il s'agit de savoir si cette mare gelée durant plusieurs semaines est victime ou non de pollution ou bien si le phénomène est naturel. Cette mare est un vaste plan d'eau d'une centaine de mètres de long pour cinquante de large au centre du village. Le plan d'eau est alimenté par des sources et les eaux pluviales.

Prenois est situé sur les hauteurs de Dijon - Google Maps

Une plainte déposée par l'association

Il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir les résultats de cette enquête. En attendant l'association a décidé de porter "plainte contre X", pour obtenir des investigations complémentaires comme l'expliquait à France Bleu Bourgogne, Martine Page, membre de cette association de défense de l'environnement. Les "Sentinelles de la montagne dijonnaise" souhaitent également profiter de l'occasion pour réfléchir à la protection de cet environnement fragile aux côtés de la mairie. En effet dans cette mare la population d'amphibiens a énormément diminuée ces dernières années.