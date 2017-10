Éoliennes : tous les techniciens du groupe Vestas seront formés à Reims

Le seul et unique centre de formation pour les techniciens du groupe Vestas, leader en France dans le secteur de l'énergie éolienne, vient d'ouvrir à Reims. Il permettra de former environ 200 personnes par an.

Le centre de formation du groupe Vestas a été inauguré jeudi 5 octobre sur la ZAC de la Croix-Blandin à Reims. Les dirigeants de cette entreprise spécialisée dans l'énergie éolienne tenaient absolument à installer ces nouveaux locaux dans le Grand Est : " Sur nos 1.500 éoliennes partout en France, il y en a 500 juste dans cette région. Ce sera donc pratique pour la mobilité de nos techniciens", explique Nicolas Wolff, directeur général de Vestas France.

Une formation en deux temps

Tous les nouveaux techniciens embauchés par le Groupe Vestas passeront nécessairement à Reims, puisque ce centre de formation est unique en France. Ils s'entraîneront d'abord sur la théorie avant de passer à la pratique sur trois simulateurs. Ces machines au sol sont des répliques exactes de celles perchées à 100 mètres de haut, dans les petites nacelles des éoliennes. "Grâce à ces simulateurs, les techniciens apprennent à faire leur métier avant d'aller directement sur le terrain", précise Nicolas Wolff. Près de 200 techniciens seront formés sur ces machines rémoises chaque année. Ils resteront sur le site une dizaine de jours.

Les techniciens s'entraîneront sur ces simulateurs à la pointe de la technologie © Radio France - Clément Conte

Au total, une trentaine d'emplois sont créés exclusivement pour ce nouveau site à Reims qui aura également un pôle dédié à la maintenance des éoliennes.