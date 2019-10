Eon Reality règle ses comptes avec son directeur à Laval, celui nie les accusations

Laval, France

Le directeur d'Eon Reality en Mayenne Yann Froger est attaqué en justice. Le groupe américain Eon Reality l'annonce dans un communiqué, il a saisi la justice la semaine dernière en Californie pour "fraude, rupture de contrat, rupture d’obligation financière et diffamation".

Cette société américaine, spécialisée dans la réalité virtuelle, était installée depuis 2014 à Laval et employait une quarantaine de salariés. Mais Eon Reality à Laval a été placée en liquidation judiciaire il y a quatre mois le 24 juin dernier.

Eon Reality confirme que Monsieur Yann Froger est directement responsable de la mauvaise gestion de Eon Reality France SAS

Dans son communiqué, Eon Reality règle ses comptes. Pour le groupe américain, le patron d'Eon Reality en Mayenne est directement responsable de la mauvaise gestion de la filiale française. Eon Reality France a accumulé une dette de 1,8 million d'euros écrit le groupe américain, qui affirme pourtant avoir investi 19,3 millions en France. Mais il aurait découvert des erreurs de gestion et des mouvements irréguliers d'argent effectués sans son accord. Eon Reality France aurait utilisé les fonds de la compagnie pour des dépenses personnelles et n’aurait pas fourni de justificatifs pour l’utilisation de cet argent, affirme la société américaine. Des exemples dit-elle de conduite non professionnelle et destructrice.

Eon Reality France SAS a accumulé une dette de 1.8 millions d’euros. L’équipe d’investigation d’EON Reality Inc a découvert des erreurs de gestion concernant les fonds de 19.3 millions d’euros transférés par Eon Reality et de multiples mouvements irréguliers de fonds

De son côté Yann Froger nie toutes ces accusations. Il explique que les comptes d'Eon Reality France étaient déposés et contrôlés tous les ans par le Fisc français et ont été validés par le commissaire aux comptes.

Il dénonce une atteinte à sa réputation et annonce qu'il a lui même porté plainte en France pour diffamation.

Eon Realiy en Mayenne avait reçu près de 4 millions d'euros d'aides publiques de la part de Laval Agglo, de l'Etat mais surtout de la région Pays de la Loire, de l'argent totalement perdu.