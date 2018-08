Valence, France

Trois jours après l'incendie de l'usine AlloPneus, il est désormais complètement éteint. 6 000 mètres carrés sont partis en fumée et 60 000 pneus ont brûlé. Ce lundi soir, il ne restait sur place qu'une demi-douzaine de pompiers pour surveiller le site. Au plus fort de l'incendie, 260 pompiers ont été mobilisés, avec des renforts venus d'Ardèche, d'Isère, du Vaucluse, de la Loire et du Rhône. Une société embauchée par AlloPneus va maintenant pouvoir commencer à déblayer l'enchevêtrement de ferraille, de piliers en béton effondrés et de pneus calcinés. Les quelques 70 salariés vont pouvoir reprendre le travail dès mercredi, dans le reste de l'usine qui n'a pas été touché par l'incendie.

Ce qu'il reste de la salle de stockage qui a brûlé - Allopneus.com

Enquête en cours

La police scientifique et le SRPJ se sont rendus sur place ce lundi pour commencer l'enquête : elle devra notamment déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle.

Mais quelles conséquences sur nos poumons ?

"J'étais en train de me balader à vélo sur la via Rhôna à Charmes-sur-Rhône, lorsque j'ai senti l'odeur de pneu brûlé, confie Mohamed, un riverain. Ça grattait la gorge". Sandra, elle, a gardé la fenêtre fermée toute la journée à Portes-lès-Valence : "C'était une odeur très désagréable", affirme la jeune femme.

ATMO Auvergne Rhône-Alpes a effectué des prélèvements dans l'air pendant le week-end. Bilan : des taux de particules et de polluants assez élevés pendant quelques heures après le début de l'incendie, au sud de Valence, notamment, mais qui sont rapidement revenus à la normale. "Le feu de pneus brûle a une température très forte, or plus la température est forte, plus la fumée monte haut dans l'atmosphère, explique Florence Troud, cadre d'astreinte chez ATMO. Plus on monte dans l'atmosphère, plus le vent est puissant. C'est ce qui s'est passé ici. Ça a permis de disperser les particules vers le sud, sur plusieurs kilomètres. Le cône de fumée s'élargit avec la distance, et quand le cône s'élargit, la concentration en polluants diminue."

D'autres résultats, ceux qui concernent notamment les relevés sur les taux de métaux lourds, devraient être connus dans quelques semaines.