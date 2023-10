Épernay : des individus cagoulés font irruption au lycée Stéphane Hessel pour s'en prendre à un élève

Des individus cagoulés qui font irruption au lycée Stéphane Hessel d’Épernay. Cela s'est passé ce mercredi 4 octobre à la mi-journée. Des individus qui ont profité de la sortie des élèves pendant la pause déjeuner et qui avaient l’intention de s’en prendre à l'un d'entre eux. "La police est intervenue très rapidement pour sécuriser les lieux et les agresseurs ont quitté l’établissement sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer", indique la communication du rectorat.

"Je condamne avec la plus grand fermeté cet acte d’une grande violence. J’assure l’ensemble de la communauté éducative du lycée Hessel d’Épernay de mon soutien plein et entier. L’académie de Reims réaffirme sa solidarité envers tous ses personnels. Aucune menace ou agression, physique ou verbale ne peut être tolérée dans l’enceinte des écoles et des établissements qui sont et doivent rester des sanctuaires dans lesquels la violence n’a pas sa place", a déclaré Vincent Stanek, recteur de l’académie de Reims.

Dès ce jeudi matin, une aide psychologique sera apportée aux personnels et aux élèves qui le souhaitent. Contacté, le parquet de Châlons-en-Champagne a ouvert une enquête pour violences aggravées.