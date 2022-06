Assises de Haute-Garonne : l'affaire Escadeillas au tribunal, 36 ans après la disparition de la victime

Cette affaire a pendant longtemps été LE cold case toulousain ! Aujourd'hui l'heure du procès a sonné. Trente-six ans après la disparition de Martine Escadeillas, son meurtrier présumé Joël Bourgeon, âgé de 58 ans, comparaît devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse à partir de ce vendredi 1er juillet.

à lire aussi Le meurtrier présumé de Martine Escadeillas, disparue à Toulouse il y a 35 ans, sera jugé début juillet

Pas de corps, pas d'ADN, mais des aveux en garde à vue

Interpellé en 2019, Joël Bourgeon a reconnu avoir frappé la jeune femme, puis il s'est rétracté. Il attendra finalement son procès en prison. Ce père de deux grandes filles aura vécu trente-trois ans avant d'être rattrapé par l'affaire Martine Escadeillas. Le 8 décembre 1986, cette secrétaire de 24 ans dépose en voiture son compagnon à un arrêt de bus de Ramonville, au sud de Toulouse où elle habitait. Puis plus rien. Elle ne se présente pas à son travail. Des taches de sang sont découvertes dans la cage d'escalier de son immeuble.

Après deux enquêtes improductives, c'estune lettre d'une amie de Martine Escadeillas qui pousse la justice à ouvrir une troisième information judiciaire. Elle ades soupçons concernant Joël Bourgeon, ancien ami de Martine parti vivre en Isère. Il est interpellé sur son lieu de travail en janvier 2019 à Villette-d’Anthon dans le Nord-Isère, à l'est de Lyon.

Amoureux éconduit et contrarié, Joël Bourgeon aurait dit aux enquêteurs avoir frappé la jeune femme puis ne plus se souvenir de la suite avant de changer, de se rétracter. Il est mis en examen pour meurtre et placé en détention à Seysses (Haute-Garonne), avant d'être transféré à Bourg-en-Bresse (Ain).

Quatre jours de procès

En janvier 2022, lors du rejet de la demande de remise en liberté de Joël Bourgeon, son avocat maître Éric Mouton insistait sur l'aspect inhabituel de ce dossier criminel : "sans corps, ni ADN". Le procès qui commence ce vendredi 1er juillet doit durer quatre jours, jusqu'à mercredi prochain, le 6 juillet. L'accusé encourt 30 ans de réclusion criminelle.