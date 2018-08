Epilogue judiciaire dans l'affaire de la poterie de Jeanménil dans les Vosges

Par Hervé Toutain, France Bleu Sud Lorraine

Dans l'affaire de la poterie de Jeanménil, l'ancien propriétaire et deux cabinets d'audit et d'expertise comptable plaident coupable et sont condamnés. L'entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en mars 2016.