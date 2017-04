A Epinal, 200 habitants du quartier de la justice rendent hommage à Jamal

Près de 200 personnes sont venues soutenir la famille de Jamal ce samedi 8 avril à Épinal dans les Vosges. Il y a deux semaines, Jamal, âgé de 28 ans, est mort après une partie de poker qui a mal tourné. Le quartier du plateau de la Justice est encore sous le choc.

"Il aurait eu 29 ans le 18 avril", souffle Fabienne, la mère de Jamal. A ses côtés 200 habitants du quartier de la justice, à Épinal, sont venus soutenir la famille et participer à cette marche blanche. Deux semaines après le meurtre de Jamal, tué par un coup de couteau porté à la cuisse après un différend de jeu, les riverains sont encore sous le choc.

Quand Carima a appris sa mort, elle s'est mise à crier. "Je n'ai vraiment pas supporté, je vis avec ça tous les jours. Je n'arrivais pas à y croire, jusqu'à regarder ses photos et à me dire "oui, c'est vrai, il n'est plus là", raconte-t-elle. Comme les autres habitants, Carima le connaissait bien :

Il habitait juste à côté de chez moi, de temps en temps, il dormait chez nous. C'était quelqu'un de très poli et très loyal : tout le monde l'adorait", Carima.

Carima était l'une des voisines de Jamal. Partager le son sur : Copier

Les habitants ont fait le tour du quartier ce samedi 8 avril. © Radio France - Marie Roussel

Montrer un quartier soudé

Gladys, son amie, renchérit : "Il était connu de tout le monde, c'est quelque chose de dur pour nous alors pour la famille je n'imagine même pas. Il restera à jamais dans nos cœurs et on ne l'oubliera pas."

C'est le deuxième meurtre perpétré dans le quartier. Les habitants espéraient ainsi apaiser les tensions à travers cette marche blanche. Partager le son sur : Copier

Tous ces habitants sont aussi là pour montrer un quartier soudé, même si Carima et Gladys émettent quelques inquiétudes. C'est la deuxième fois qu'un meurtre est perpétré dans le quartier. "Il faut sensibiliser les jeunes sur la violence, leur montrer que cela ne mène à rien".