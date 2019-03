Epinal:nouvelle journée de blocage à la prison

A la veille d'une nouvelle réunion au ministère de la Justice, les surveillants de la prison d'Epinal, bloquent ce mercredi les livraisons et les extractions de détenus. Seuls les parloirs sont assurés. Le personnel pénitentiaire demande à être entendu et que les promesses soient tenues.

Épinal, France

Ils sont une vingtaine rassemblés autour d'un brasero. Les surveillants de la prison d'Epinal, bloquent aujourd'hui encore, les livraisons et les extractions de détenus. Seuls les parloirs sont assurés. A la veille d'une réunion de concertation au ministère de la Justice à Paris, le personnel pénitentiaire demande à être entendu. "II faut que le gouvernement tienne ses promesses, notamment en ce qui concerne la livraison d'équipements de sécurité" martèle Fadila Doukhi déléguée Force-Ouvrière.

Le syndicat, réclame une réforme du statut des personnels pénitentiaires et une revalorisation des salaires. La question des sous-effectifs est aussi évoquée. "Ce métier est stressant et difficile et le manque de surveillants pèse sur l'activité" constate Marie-Line qui travaille dans le quartier des femmes. Une image de la profession qui décourage les vocations et rend le recrutement incertain.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient 1 semaine après l'agression de 2 surveillants par un détenu de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne.