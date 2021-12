Épinal : un appartement inoccupé transformé en magasin clandestin

Depuis plusieurs semaines, un appartement inoccupé de la tour T10 était squatté et transformé en magasin clandestin. Des habits, cigarettes, bonbons et jeux en plastiques ont été retrouvés, ainsi que plus de 2 500 euros en liquide. Une enquête est ouverte pour retrouver les propriétaires.