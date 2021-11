Une femme tuée par son ex-conjoint à Épinay-sur-Seine

Un nouveau féminicide en France. Ce 26 novembre, à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, une femme a été tuée à l'arme blanche par son ex-compagnon, confirme le parquet de Bobigny dans un communiqué. Une enquête, confiée au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis, a été ouverte pour meurtre par ex-conjoint ou ex-concubin.

Ce vendredi soir, vers 19h50, un témoin a appelé les secours et la police après avoir entendu les cris d'une femme et vu un homme jeter un couteau avant de prendre la fuite. L'agression s'est produite à l'extérieur, sur le parvis de la cité où résidait la victime, précise le parquet de Bobigny. Après une tentative de massage cardiaque, les pompiers et forces de l'ordre ont constaté son décès peu après 20h30.

Quant au meurtrier présumé, il s'est rendu de lui-même au commissariat d'Épinay-sur-Seine juste après les faits, et a été placé en garde à vue. Cet homme, ancien résident de Seine-Saint-Denis, avait déjà été condamné par le tribunal de Bobigny en juillet dernier à un an de prison dont six mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, pour des violences commises sur sa victime entre 2019 et 2021 à Épinay-sur-Seine. Il n'avait donc pas le droit de s'approcher d'elle ni de paraître à son lieu de travail. Placé en détention, il en était ressorti le 1er octobre.

La victime disposait d'un téléphone grave danger

En parallèle de cette condamnation, la victime avait reçu un téléphone grave danger en urgence, fin juillet 2021. Elle l'avait déclenché en octobre dernier, quatre jours après la sortie de détention de son ex-compagnon, car il se trouvait en bas de son domicile. Le rapport de police indique que l'homme avait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre, et n'était pas entré en contact avec elle ce jour-là. Suite à cet incident, il avait de nouveau été placé en détention le 8 octobre, avant d'en sortir le 17 novembre. Ce téléphone grave danger a été retrouvé au domicile de la victime, ce 26 novembre.

Le "protocole féminicide" a également été déclenché par le parquet de Bobigny, afin de prendre en charge les deux enfants de la victime à l'hôpital en attente de leur placement.