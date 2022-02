Epinay-sur-Seine : gros incendie dans un appartement au-dessus du commissariat

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Les flammes sont partis vers 4h30 d'un appartement au premier étage d'un immeuble de huit étage abritant le commissariat de la ville, au rez-de-chaussée.

L'incendie s'est propagé par la façade aux appartements au-dessus. 70 pompiers ont été mobilisés, avec l'aide de huit lances, pendant plus de quatre heures. Ils ont évacués les occupants les plus menacés par les flammes tandis que les plus éloignés ont pu sortir par eux-mêmes.

Cinq habitants ont été légèrement blessés dans l'incendie et le commissariat en partie inondé par l'eau des lances.

L'immeuble reste sous surveillance ce samedi après-midi pour éviter tout retour de feu.