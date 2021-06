Grippe aviaire : les Landes officiellement "zone indemne"

Les Landes sont officiellement sorties de l'épisode de grippe aviaire. La préfecture a annoncé ce jeudi que le département avait retrouvé le statut de "zone indemne". Il n'y a donc plus aucune restriction dans les élevages de canard ou de volaille et les exportations peuvent reprendre. Il y a toutefois une exception pour six communes du département, qui restent en surveillance renforcée. Il s'agit de Cauneille, Hastingues, Oeyregave, Orthevielle, Peyrehorade et Sorde-l'Abbaye.

Par ailleurs, "le statut indemne recouvré ne doit pas occulter l’impérieuse nécessité de prévenir toute réintroduction et de diffusion du virus", prévient la préfecture dans un communiqué. En effet, "quelques cas sont encore notifiés sur la faune sauvage et en élevage par des États membres de l’Union européenne (Allemagne, Pays-Bas et Pologne)". Comment ? Grâce à "la mise en place de mesures de biosécurité pour tout détenteur de volailles et d’autres oiseaux captifs. Tous les professionnels doivent être mobilisés pour prévenir collectivement la contamination des élevages et ne pas mettre en péril l’ensemble de la filière avicole", poursuit la préfecture.