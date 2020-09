Équidés mutilés : un premier cas dans le Var, un poney lacéré sur les deux postérieurs

La série noire arrive dans le Var : un poney a été mutilé à Carqueiranne dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de chevaux et de poneys sont mutilés, voire tués, et ce, partout en France. La semaine dernière c'était dans le Vaucluse, puis dans les Bouches du Rhône, à Istres, ce week end.

Ce cas est donc le premier dans le Var. Il est une heure du matin quand les propriétaires de ce poney sont alertés par les aboiements de leur chien. Ils se ruent vers leur enclos où se trouvent deux équidés : un cheval qui n'est pas blessé, et un poney qui présente des lacérations sur les deux postérieurs. Des entailles de plusieurs millimètres, voir centimètres de profondeur. Le vétérinaire en est sûr : il a été blessé par un homme, avec un objet tranchant.

Des prélèvements sont faits sur le poney pour savoir il a été drogué. Les résultats seront connus bientôt. A priori, cela s'est passé sur une propriété privée et non dans une écurie. Ce poney, qui se remet tout juste de ces blessures, appartient à des particuliers et non des professionnels. Le commissariat de Hyères a été saisi de l'enquête.

La carte des équidés mutilés en France en 2020