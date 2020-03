Equipements sportifs et culturels : les ouvertures, limitations, fermetures en Sarthe

Bibliothèques, piscines et autres équipements municipaux restent-ils ouverts malgré l'épidémie de coronavirus ? Les mesures prises ce vendredi varient selon les communes et les domaines d'activité.

Les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus provoquent l'annulation d'une grande partie des activités prévues dans les prochaines semaines. Selon les structures et les communes, certaines restent cependant ouvertes, en partie ou complètement.

Les fermetures

Toutes les activités impliquant l'accueil collectif d'enfants sont annulées : pas de centre aéré au Mans, fermeture de l'école de cirque, des écoles municipales de sport et du conservatoire. Fermeture également des activités du relais assistantes maternelles-parents intercommunal de Sablé et de l'ensemble des services ouverts au jeune public : restauration scolaire, accueils de loisirs, espaces leçons et animations, multi-accueils, maison des arts et des enseignements.

Certaines communes ferment leur bibliothèque. C'est le cas par exemple à Loué, Challes, Parigné l'Evêque. Les abonnés à une des 34 bibliothèques membres du réseau départemental (toutes sauf Le Mans) conservent l'accès à l'offre en ligne Mediabox. Elle propose en illimité de la musique, des contenus d'autoformation et pour les enfants. L'offre comprend aussi des films et séries dans la limite de 4 visionnages par mois.

La scène nationale du Mans (théâtres des Quinconces et de l'Espal) a annulé tous ses spectacles, de ce vendredi inclus jusqu'à fin mars.

Les sorties de groupes de retraités organisées par le CCAS du Mans sont annulées et l'espace Gambetta fermé.

A La Flèche, l'ensemble des équipements municipaux ferment lundi : le centre aquatique et les gymnases ; les équipements culturels (cinéma, bibliothèque, salles de spectacle et d’exposition, salles d'activités du Carroi).

Les ouvertures limitées

Les piscines et centres aquatiques de Coulaines, Allonnes et Sablé et Montval-sur-Loir restent ouvertes, avec une limite pour respecter l'interdiction des concentrations au-delà de 100 personnes. C'est ainsi 99 personnes maximum à Coulaines, 100 à Allonnes en comptant le personnel, 100 dans le bassin à Plouf au lieu de 340.

Limitation en vigueur aussi à la médiathèque de Sablé.

Les ouvertures normales

Les piscines du Mans (Atlantides et Ardriers) restent ouvertes sans restriction. Même chose pour les médiathèques de la ville.