Erbalonga, deux villas endommagées par des explosions

Plusieurs explosions ont visé deux villas secondaires dans la nuit de samedi à dimanche à Erbalonga sur la commune de Brando dans le Cap Corse. Une information confirmée ce dimanche par le parquet de Bastia.

Deux villas ont été visées par des charges explosives peu après 23h. Selon nos informations, trois explosions ont été entendues à une quinzaines de minutes d'intervalles, une charge sur une villa en bord de mer à l'entrée d'Erbalonga, les deux autres sur une seule et même villa à l'entrée du village à la limite du hameau de Mausoleo, route du cimetière. Une des charges a explosé à l’intérieur d’une des deux villas, l’ampleur des dégâts reste à déterminer mais aucun blessé n’est à déplorer. Deux villas secondaires et inoccupées au moment des faits, touchées par des charges dont le bruit des explosions a drainé une partie de la population sur place jusque tard dans la soirée. Ni revendication ni tag n'ont été retrouvé sur place.

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête, confiée à la section de recherches de la gendarmerie.

"Des personnes intégrées à la vie du village depuis longtemps"

Patrick Sanguinetti, le maire de Brandu et président de la communauté de communes du Cap Corse était un des premiers sur place : « Deux premières explosions, on pensait qu'il y avait eu trois attentats, en fait c’était une double charge d'après les démineurs sur une des maisons visées, puis ensuite 20 minutes plus tard, une autre charge dans une autre habitation située plus au centre du village. Il y a pas mal de dégâts, la structure principale des habitations n'a pas bougé mais par contre il y a pas mal de dégâts à l'intérieur, il y en a même une où il y a eu un début d'incendie, donc voilà beaucoup de dégâts à l'intérieur.

Des personnes, oui, à l'origine de l'extérieur mais enfin considérées comme des personnes du village, qui sont là depuis 30, 40 ans, qui font partie de la vie du village. On ne peut même pas dire intégrées puisqu'elles font partie de la vie du village. Il n’y a pas de revendication, on ne peut faire que des suppositions, mais _au regard de ce qui s'est passé, des personnes qui ont été touchées, si demain il s'avérait que c'est un message politique il serait inaudible_. »