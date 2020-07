Eric Agrinier "Incendie criminel ? Il est encore trop tôt pour en parler"

Une situation maîtrisée depuis ce lundi matin 6h, mais qui nécessite encore une extrême vigilance. Voilà la situation dans le secteur de Générargues après l'incendie qui a frappé la commune ce dimanche, depuis 17h, et où près de 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés. "Pas de victime civile, c'est essentiel, souligne Eric Agrinier, Chef de la communication des sapeurs-pompiers du Gard. _12 maisons totalement préservées_, malgré la situation très défavorable qu'on a rencontrée notamment dans les premières heures du sinistre."

"Le feu a été passé comme maîtrisé vers 6h du matin (..) il est fixé avec une surface parcourue confirmée autour de 20 hectares", confirme-t-il. Eric Agrinier a "fait son 7h50" en direct sur France Bleu Gard Lozère ce lundi, et vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien.

Alors, est-ce un incendie criminel ? C'est ce que laisse clairement entendre le maire de la commune de Générargues. Thierry Jacot était en direct ce lundi matin sur France Bleu Gard Lozère. Il déclare notamment "Visuellement, ça a vraiment un gros impact. Mais au-delà de ça, on ne les compte plus, ces incendies, ils démarrent toujours au même endroit."

"Incendie criminel ? Il est encore trop tôt", Eric Agrinier

Eric Agrinier préfère pour l'instant rester plus prudent. "En ce qui nous concerne, on se consacre à la lutte contre ce sinistre qui n'est pas toujours pas terminée, précise-t-il. Et en ce qui concerne la détermination de l'origine, vous savez qu'il existe une cellule de recherche de causes et de circonstances des incendies. C'est une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité de la Justice, avec des gendarmes, des pompiers, des membres de l'ONF. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour nous pour nous exprimer sur ce point."

Ce lundi va être consacré à une difficile travail de traitement des lisières, et à une surveillance active "On va engager nos caméras thermiques, nos drones, pour repérer les éventuels points chauds qui subsistent', explique encore Eric Agrinier.

Dans cette intervention, 4 pompiers ont été blessés. 3 ont été hospitalisés au service des urgences à Alès. 2 souffrent d'intoxication aux fumées, le 3e d'une brûlure à une jambe. Ils ont pu rentrer chez eux. "Ils pourront même reprendre leurs gardes très rapidement. C'est un vrai soulagement pour nous".