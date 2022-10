Eric Arella, le patron de la PJ de Marseille, est démis de ses fonctions

C'est un séïsme, qu'il est difficile de ne pas voir comme une sanction. Le patron de la police judiciaire de la zone sud de la France, Eric Arella, a été démis de ses fonctions ce vendredi. C'est une décision de la direction générale de la police nationale (DGPN), qui survient au lendemain d'une manifestation des personnels de la PJ à Marseille contre la réforme de la police judiciaire.

Ce jeudi, près de 200 agents de la PJ, en t-shirts noir, manifestaient à Marseille devant l'Evêché (l'hôtel de police) contre la réforme voulue par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui prévoit de placer les différents services de police sous l'autorité d'un même directeur départemental.

Dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on pouvait également voir que les policiers ont fait état de leur mécontentement dans les locaux de la PJ, lors du passage du directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. Ils ont formé une haie d'honneur silencieuse en signe de protestation.

_"C'est une sanction car on lui reproche de ne pas avoir su tenir ses troupes"-_selon une source policière

Eric Arella démis de ses fonctions, c'est tout simplement "une sanction car on lui reproche de ne pas avoir su tenir ses troupes", indique à France Bleu une source policière. "C'est une décision politique__, une façon de dire à tous ceux qui s'opposent à la réforme : vous voyez, on a pu virer Arella, attention à celui qui proteste". «C'est une honte, on lui fait porter le chapeau. Il a toujours été loyal. Et ce sont la quasi totalité des responsables qui sont contre cette réforme», a indiqué à l'AFP une source de la PJ à Marseille.

Le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) "déplore une décision brutale et injuste". Dans un communiqué, le syndicat estime que le logeage d'Eric Arella renvoie l'idée "que le projet (de réforme) ne peut être ni négociable, ni amendable, contrairement aux propos publics du DGPN et du ministre de l'Intérieur. Cela renverrait également l'idée d'un chef de l'expérience et de la renommée d'Eric Arella ne peut être écoutée à défaut d'être entendue"". "Cette décision est totalement incomprise par une immense partie des chefs de police" selon le SNCPN qui apporte "tout son soutien à Eric Arella".

L'éviction d'Eric Arella est "inquiétante" et reflète un "mode de gestion autoritariste", a estimé dans un communiqué l'Association française des magistrats instructeurs (Afmi).

"Une telle déloyauté n'est pas acceptable"- pour la DGPN

Du côté de la direction nationale de la police nationale, on précise au contraire, auprès de franceinfo qu'"évidemment, comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n’est pas acceptable", ajoutant que "les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais avec des niveaux records d’homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés".

Un policier reconnu et respecté

ui ontEric Arella, 63 ans, est en effet un policier reconnu : il pilotait notamment les enquêtes sur le narcobanditisme de Perpignan à Nice, en passant par Marseille dont il dirigeait la PJ depuis 2015. Il est désormais affecté à l'IGPN à partir de lundi, et remplacé à la PJ par Dominique Abbenanti, actuellement attaché de sécurité à Alger. Les hommes de la PJ de Marseille lui ont réservé une haie d'honneur lors de son départ forcé ce vendredi soir, sous les applaudissements.

La réforme de la PJ suscite énormément de remous au sein de la PJ et de l'institution judiciaire. Il s'agit de regrouper tous les services de police (renseignements, de la sécurité publique, de la police aux frontières ou encore de la PJ) sous la seule autorité départementale d'un Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet. Selon les agents de la PJ, spécialisés dans les enquêtes au long cours, cela porte atteinte à leur travail, car il auront moins de temps par exemple pour leurs enquêtes qui peuvent demander de longs mois d'investigation.