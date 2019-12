Eric Desnoue condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme

La peine du chauffeur routier de Bourogne est plus lourde en appel qu'en première instance. Eric Desnoue est condamné non plus à 25 ans mais à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme en 2013. Les ossements de son épouse avaient été retrouvés 8 mois plus tard en forêt d'Urcerey.