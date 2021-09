Eric Doligé et l'affaire Bygmalion : "La condamnation de Nicolas Sarkozy est particulièrement sévère"

Nicolas Sarkozy a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an de prison ferme dans l'affaire Bygmalion : l'ancien président de la République a été reconnu coupable de financement illégal pour sa campagne présidentielle de 2012. Le coût réel de ses dépenses avait dépassé les 42 millions d'euros, le double du plafond autorisé à l'époque.

Eric Doligé, ancien sénateur et président du Département du Loiret, était à la tête de l'UMP loirétaine lors de la présidentielle de 2012 © Radio France - Eric Normand

Un système de double facturation avait été mis en place pour masquer l'explosion des frais de campagne, notamment lors des 44 meetings, dont celui organisé à Ormes, près d'Orléans, le 26 mars 2012 - officiellement chiffré à 72 000 € dans la déclaration faite à la commission nationale des comptes de campagne, alors qu'il avait coûté en réalité 4 fois plus cher (315 000 €). Eric Doligé était alors le président départemental de l'UMP dans le Loiret (le nom à l'époque du parti Les Républicains) : il réagit au micro de France Bleu Orléans.

Quel regard portez-vous sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy ?

Cela me paraît particulièrement sévère, même si je ne connais pas précisément tous les tenants et aboutissants de ce dossier a priori très complexe et difficile à démêler. Depuis que Nicolas Sarkozy a quitté l'Elysée, on a tout de même l'impression qu'il y a un acharnement de la justice à son encontre. Lorsqu'on poursuit de la sorte et qu'on condamne à cette hauteur l'ancien président de la République - sachant que pour son successeur, qui me semble-t-il n'était pas tout blanc non plus, il n'y a jamais eu de poursuites - on est en droit de se poser des questions sur l'attitude des juges.

Mais sur le fond du dossier : la justice estime que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer l'inflation de ses dépenses de campagne ; c'est un argument que vous contestez ?

Vous savez, pour l'organisation des meetings, il y a des structures, des responsables spécialisés pour cela. Et dans la pratique, le candidat ne suit jamais cela de très près. C'est peut-être un tort, mais il est forcément en-dehors de ces contingences matérielles : quand on est pris dans une campagne à ce niveau-là, on est sous pression permanente, en recherche d'arguments pour faire avancer sa campagne et on regarde peu ce qui se passe autour. On ne peut pas reprocher cela à Nicolas Sarkozy, je suis persuadé que tous les candidats à cette élection présidentielle et à celle qui a suivi ne se sont intéressés que de très loin à leur compte de campagne. Il est fort probable qu'il n'ait jamais eu la moindre information et le moindre regard sur les problèmes financiers de sa campagne.

Prenons l'exemple du meeting organisé à Ormes, dont le coût réel s'est avéré 4 fois supérieur au coût déclaré...

Et c'est très étonnant, car ce meeting ne m'a pas paru exceptionnel, c'était à la salle des fêtes, il y avait certes du monde et une belle ambiance, mais ce n'était pas un super-meeting à l'américaine ! D'ailleurs, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait eu une très longue coupure de courant, et je m'étais fait la réflexion qu'il y avait quand même une petite faiblesse au niveau de l'organisation... Après, la difficulté, c'est toujours de savoir si les sociétés qui interviennent pour le meeting n'en profitent pas pour faire des factures un peu salées, précisément parce qu'elles savent que le candidat est pris par autre chose que le suivi drastique de son budget. Et connaissant Nicolas Sarkozy, je peux vous assurer qu'il avait certainement ce jour-là autre chose en tête.