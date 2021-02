Eric Dupond-Moretti annonce 6,7 millions d'euros d'investissements pour la centrale de St-Maur

C'est à la maison centrale de St-Maur, "au cœur de la France" comme il a tenu à le souligner, que le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti est venu lancer le volet justice du plan France Relance. Au total, 130 millions d'euros seront ainsi investis dans des projets de rénovation thermique des bâtiments, l'objectif étant à la fois d'engager la transition écologique tout en garantissant de l'activité au secteur du BTP. Parmi les 206 opérations retenues dans toute la France, 44 concernent des établissements pénitentiaires. La maison centrale de St-Maur touchera l'enveloppe la plus importante : 6,7 millions d'euros. Il s'agira notamment de faire de la rénovation électrique, de revoir l'isolation des bâtiments et de poser des panneaux photovoltaïques. A la clé, une économie de 120.000 euros par an sur la facture d'électricité de la centrale.

Avec l'enveloppe ainsi débloquée, les façades des bâtiments de détention seront rénovées © Radio France - Sarah Tuchscherer

Améliorer le travail des surveillants et les conditions de vie des détenus

"Ces millions profiteront aux entreprises locales", a assuré Eric Dupond-Moretti. Les travaux doivent commencer d'ici la fin de l'année pour s'achever en 2023. Au cours de sa visite, du quartier d'isolement aux cuisines en passant par l'une des cours de la prison, le ministre a pu constater l'état dégradé des bâtiments : "Parfois il suffit de lever la tête au ciel pour se rendre compte à quel point ce plan de relance est indispensable. Je le dis pour le personnel pénitentiaire qui mérite de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour que les conditions de détention soient dignes. Les détenus sortent un jour et il est impératif qu'ils sortent meilleurs qu'ils sont rentrés. Si on a un nombre raisonnable de détenus dans de bonnes conditions, alors ils peuvent accomplir une partie du travail de réinsertion qui leur est assigné".

Le directeur adjoint de la centrale, Régis Lavoux, s'est réjoui de ces annonces, se disant certain qu'elles amélioreront les conditions de travail du personnel : "Plus de bien-être pour les détenus, c'est moins de frustration et de mécontentement ce qui facilitera le travail quotidien des agents".