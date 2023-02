Eric Dupond-Moretti annonce des renforts pour les tribunaux en Île-de-France

Eric Dupond-Moretti a annoncé, lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Reims pour dresser un bilan de la justice de proximité, 2 ans après son lancement, le recrutement de 300 nouveaux juristes assistants, dont 95 en Île-de-France.

Le but est double : lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien en apportant une réponse pénale immédiate, et permettre une justice plus rapide pour les procédures au civil qui représentent plus de 60% des contentieux (affaires familiales, divorces, tutelles, litiges de la vie quotidienne).

Avec un budget total de 222 millions d'euros pour cette année, la justice de proximité va recruter 12 juristes assistants à la cour d'appel de Paris, 5 à la cour d'appel de Versailles, 14 au tribunal judiciaire de Bobigny, 10 au tribunal judiciaire de Créteil, 7 au tribunal judiciaire d'Evry, 4 au tribunal judiciaire de Meaux, 2 au tribunal judiciaire de Melun, 20 au tribunal judiciaire de Paris, 3 au tribunal judiciaire de Pontoise, 5 au tribunal judiciaire de Versailles, et 13 à la Cour de cassation de Paris.

D'autre part, le ministre de la Justice a aussi annoncé la création de d'une nouvelle fonction d'attaché de justice. Celle-ci pourra être confiée à un un fonctionnaire ou à un contractuel. Objectif: remplacer les actuels juristes assistants. Ces attachés de justice bénéficieront d'une nouvelle formation à l'école nationale de la magistrature après 3 ans d'activité grâce à une passerelle dédiée.