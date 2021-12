Eric Dupond-Moretti confirme la construction d’une 3eme prison à Muret au sud de Toulouse en 2026

Le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti et la ministre du travail Elisabeth Bornes ce jeudi 2 Décembre 2021 au centre de détention de Muret

Il y aura bien une troisième prison à Muret au sud de Toulouse, c'est le ministre de la justice qui l'a confirmé ce jeudi 2 décembre. Eric Dupond-Moretti et la ministre du Travail Elisabeth Borne étaient en visite au centre de détention de Muret pour parler du travail des détenus. Cette troisième prison de Muret suscite de vives oppositions dans la population, mais le garde des sceaux est déterminé à lancer sa construction en 2026.

"Mépris, absence de concertation" dit le maire de Muret

André Mandement, le maire de Muret a pu s'entretenir un très court instant avec le garde des Sceaux pendant la visite du centre pénitentiaire, et ses derniers espoirs ont été douchés. Un échange tendu, dit le maire, car selon lui, le ministre l'a éconduit. André Mandement, qui parle de « mépris et d'absence de concertation » sur ce projet de centre de détention, avec en plus le rejet de l'enquête publique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec sa grosse voix devant les micros, Eric Dupond-Moretti a confirmé la construction de cette nouvelle prison, la troisième pour ce secteur de Muret. Le garde des Sceaux a rappelé qu'avant de dire non, le maire de Muret avait dit oui, mais c'était à l'époque au premier ministre Manuel Valls. Le ministre de la Justice actuel oublie cependant de dire que le projet était beaucoup moins ambitieux à l'époque. Aujourd’hui, s’il y a urgence à voir grand, on parle de 600 places, c'est parce que le taux d'occupation est de 160 % sur la prison actuelle. Pour Eric Dupond-Moretti, ce projet de nouvelle prison est indispensable et il se fera d'ici 2026.

Le garde des sceaux saute la case prison de Seysses

Eric Dupond-Moretti ne s’est pas rendu en revanche à la maison d’arrêt voisine de Seysses, comme l’exhortait ce matin sur France Bleu la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Dominique Simonnot dénonce depuis des mois les conditions de vie « indignes » dans cette maison d’arrêt où les détenus vivent à trois dans 4m2 , avec 173 matelas par terre , des cafards et des rats. Elle demande, « malgré le contexte électoral » , que le gouvernement agisse vite pour améliorer la situation des détenus dans les prisons.

Eric Dupond-Moretti indique qu’il suit le dossier de la maison d’arrêt de Seysses, qui nécessite d’autant plus , selon lui, la construction de ce troisième site pénitentiaire sur le secteur de Muret.