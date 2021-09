Eric Dupond-Moretti, en visite à Montpellier, annonce la hausse des tarifs des experts de la justice

Le garde des Sceaux était en déplacement ce lundi à la cité judiciaire et la Cour d'appel de Montpellier. Eric Dupond-Moretti y a fait des annonces et notamment la revalorisation de la rémunération des actes des experts psychiatres et psychologues qui travaillent pour la justice. Une hausse destinée à relancer l'attractivité de ces professions.

"Il y a des lundis matins qui ont plus de saveurs que d'autres. Et je dois dire que se trouver un lundi matin à Montpellier, est un bon moyen de commencer la semaine, surtout quand il s'agit de venir annoncer de bonnes nouvelles". C'est ainsi qu'Eric Dupond-Moretti a débuté son discours dans l'enceinte de la Cour d'appel de Montpellier. Des bonnes nouvelles destinées à donner de nouveaux moyens à la justice pour qu"'elle fonctionne mieux afin de réparer ce qui dysfonctionnait depuis, parfois, des décennies", ajoute-t-il.

Des hausses de 20 à 80 euros

Ainsi, afin de mettre à mal les difficultés des avocats pour réaliser des expertises dans un "délai raisonnable" et "faire revenir les experts", depuis le 1er septembre, les tarifs des actes ont été réhaussés pour les experts libéraux. Selon le ministre, les expertises psychiatriques dites classiques sont donc passées de 429 euros, à 507 euros. Une hausse de près de 80 euros a été apportée également aux expertises psychiatriques en matière d'infractions sexuelles. Pour ce qui est des expertises psychologiques, elles passent de 370 à 390 euros. Autre mesure annoncée, la simplification des expertises les plus délicates. Elles seront plus facilement validées par les juges d'instruction et les procureurs.

Une autre hausse est également en projet, celle des comparutions aux Assises de tous les experts. Un décret va être soumis en Conseil d'Etat dans les prochains jours, a assuré Eric Dupond-Moretti afin qu'elles passent de 43,65 euros a 100 euros.

Des revalorisations qui ont pour objectif de faire face à des rangs d'experts de plus en plus clairsemés. Ces 10 dernières années, leur nombre a baissé de 34 %. Les experts psychiatriques et psychologues inscrits sur les listes des Cours d'appel étaient 537 en 2011. Ils ne sont plus que 356 aujourd'hui selon la Chancellerie. Parallèlement, de plus en plus d'expertises sont demandées par les juges. Elles sont d'ailleurs obligatoires pour les infractions sexuelles ou encore quand un majeur protégé est mis en cause. Les professionnels sont aussi sollicités pour évaluer le discernement des auteurs d'infractions, intervenir au pénal ou encore pour les aménagements de peines.

Une "première marche" franchit

Des annonces qui ne sont "qu'une première marche" selon le ministre qui entend encore améliorer le système judiciaire. Une revalorisation qui était demandée depuis longtemps par les professionnels. Mais "nous n'en sommes pas au point où nous avons une mesure suffisamment attractive pour décider nos collègues au difficile travail d'expert", a réagit le docteur Jean-Claude Penochet, expert psychiatre à Montpellier et président du SNEPP, le syndicat national des experts psychiatres et psychologues auprès des Cours d'Appels, à la sortie d'une table ronde avec le ministre de la Justice. "Les comparutions dans les procès d'assises nous obligent souvent à rayer d'autres consultations car nous sommes obligés d'y participer. Et comme il y a moins d'experts, les professionnels font de plus en plus d'experts et ont donc plus de convocations. Cela est très chronophage", précise encore Jean-Claude Penochet

Mais pour d'autres professionnels, ces premières mesures restent très encourageantes. "Nous avons été entendus par le ministre. C'est un premier pas et surtout nous sommes déjà en négociation pour l'amélioration des pratiques des experts", assure le Docteur Roland Coutanceau, psychiatre des hôpitaux et expert pour la Cour d'appel de Paris et pour la Cour de cassation.

Un budget judiciaire en hausse

Le coût global de ces mesures est évalué par le ministère à quatre millions d'euros et permises par la hausse du budget judiciaire "historique" de 8% en 2021. Une hausse identique qui devrait être acté pour l'année 2022, toujours selon le ministre. Un budget qui a permis de d'atteindre le chiffre de 9090 magistrats en exercice cette année, soit 663 de plus, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, a détaillé le ministre. 8635 fonctionnaires ont également été recruté en quatre ans. Autre plan mis en avant par Eric Dupond-Moretti, ce lundi, celui de la justice de proximité. "Ce plan permet de donner, grâce à des moyens humains, une réponse judiciaire rapide avec la réduction des délais de jugement, de divorce ou encore de tutelle", précise le garde des Sceaux. En 10 mois, 22 contractuels ont été d'ailleurs embauchés à Montpellier.