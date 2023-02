Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu renforcent les liens entre justice et armée près de Metz

Ils se sont montrés côte à côte toute la matinée, jeudi 2 février, à Montigny-lès-Metz, près de Metz. Les ministres de la Justice et des Armées, Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu, étaient en visite en Moselle pour signer plusieurs conventions visant à renforcer les partenariats entre la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les armées. Ils se sont rendus au Quartier Colin, où est hébergé le premier régiment du service militaire volontaire (SMV) depuis 2015. Les deux ministres ont d'ailleurs acté la mise en place d'un stage de découverte de ce SMV, en quelques jours au lieu de huit mois, pour les jeunes délinquants pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse.

La convention signée ce jeudi acte aussi la généralisation à tous les centres éducatifs renforcés du dispositif "parcours d'inspiration militaire". Cette opération expérimentée dans un centre en Bretagne permet à des jeunes suivis par la PJJ de passer cinq semaines au contact de militaires, pendant des randonnées, des bivouacs et des sessions d'escalade. "L'objectif étant qu'ils sortent du centre éducatif renforcé sur le bon chemin, qu'il n'y ait pas de récidive", explique le garde des Sceaux. Autres dispositifs actés ce jeudi : le renforcement des travaux d'intérêt général dans l'armée et la mise en place d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, composée de citoyens et de retraités.

Appuyer sur les valeurs républicaines

"Il n'y a pas de solution miracle", reconnait Éric Dupond-Moretti. "S'il suffisait d'envoyer des jeunes délinquants dans les casernes, ça fait des siècles qu'on le saurait. En revanche, on sauve un certain nombre de jeunes, qui sont présents ici. Pour certains délinquants juvéniles, se lever le matin, c'est difficile", assure le ministre. "Les militaires, qui se lèvent tôt, vont faire preuve d'autorité bienveillante. Les valeurs de l'armée vont pouvoir être transmises : la solidarité, l'effort physique, le dépassement de soi, les horaires, la discipline... Des gens manquent de cela, nous allons offrir cet outil qui n'existait pas."

Et c'est aussi le rôle de l'armée de s'engager dans cette voie, selon le ministre Sébastien Lecornu. "On ne peut pas écarter complètement l'armée de la nation qu'elle défend. C'est donc normal qu'il y ait des points de contact. Comme la jeunesse occupe une place particulière dans ce pays, il était évident qu'il fallait répondre présent pour voir ce qu'on pouvait apporter de nouveau comme outil", affirme le ministre des Armées. "Ça va venir donner un peu plus de force à la protection judiciaire de la jeunesse et au service militaire volontaire. Il faut faire monter en puissance ce dernier. Et il faut bien comprendre que les jeunes de la PJJ ne vont pas prendre la place des autres jeunes !"