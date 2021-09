Eric Dupond-Moretti inaugure le Palais de justice de Mont-de-Marsan : "Il était indispensable"

Grandes colonnes blanches, baies vitrées ouvertes sur de la verdure, des salles d'audience éclairées à la lumière naturelle... tout a été pensé pour créer une cité judiciaire "ouverte sur la ville" a expliqué l'architecte principal, Olivier Brochet, au ministre. Le président du tribunal judiciaire, Guillaume Cotelle, a fait le guide, tout sourire. Il a par exemple présenté la nouvelle salle remplie de livres et de jouets, destinée à accueillir les enfants dont les parents sont présentés à la justice. Exit les rats et les dégâts des eaux de l'ancien tribunal très vieillissant. "On est passé d'un palais du XVIIIe à un palais du XXIe" a reconnu le ministre de la justice qui reprenait les propos de Geneviève Darrieussecq, ancienne maire de Mont-de-Marsan et aujourd'hui Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, à ses côtés pour l'inauguration.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est le symbole d'une justice qui a enfin les moyens à la hauteur de ses fonctions - Eric Dupond-Moretti

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il était indispensable que ce palais de justice voit le jour" a reconnu le garde des Sceaux en ajoutant : "C'est le symbole d'une justice qui a enfin les moyens à la hauteur de ses fonctions." Eric Dupond-Moretti a mis en avant les derniers recrutements à Mont-de-Marsan, puisqu'il a rencontré lors de la visite les huit contractuels fraîchement recrutés en renfort dans le cadre du plan de justice de proximité. La moitié d'entre eux sont d'ailleurs arrivés cette semaine. Leur mission est d'aider les magistrats et les fonctionnaires à traiter les affaires pour réduire les délais de réponse aux justiciables. Ils ont été recrutés pour le plan de justice de proximité pour des durées de quelques mois jusqu'à trois ans selon les cas.

"La justice doit être proche des justiciables" a assuré le ministre. Lors de son discours, le procureur de la république de Mont-de-Marsan a redit combien ce palais flambant neuf était important pour les 120 magistrats et fonctionnaires tout comme les justiciables. Olivier Janson a salué les recrutements récents qui ont déjà permis de réduire le "stock" (les dossiers en attente). Des efforts budgétaires qui doivent se poursuivre a conclu le procureur.