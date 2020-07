Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux : une longue histoire (judiciaire) avec la Corse

Avocat le plus célèbre de France, réputé pour ses coups de gueule tonitruants, Me Dupond-Moretti connaît très bien la Corse pour avoir, entre autres, défendu Yvan Colonna ou encore Jean Castela. Sera-t-il au ministère de la Justice un atout pour ceux qui réclament le rapprochement des prisonniers ?

Éric Dupond-Moretti est un avocat bien connu en Corse pour s'être illustré à l'occasion de plusieurs procès qui l'ont propulsé sur le devant de la scène médiatique.

C'est en 2004 que la France le découvre lors du procès d'Outreau et son cortège d'acquittements, et c'est dans ce contexte qu'il obtient en appel l'acquittement de Jean Castela dans l'affaire Erignac. Une victoire pour celui que l'on surnomme déjà Acquitator, mais en revanche il échouera à obtenir la libération d'Yvan Colonna, le berger de Cargèse condamné à la perpétuité au terme de son troisième procès.

D'avocat à garde des Sceaux, Me Éric Dupond-Moretti pourra-t-il faciliter le rapprochement des membres du commando Erignac (Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, Yvan Colonna) et ainsi répondre aux souhaits des familles et des associations ? Celles-ci en tout cas le souhaitent, et ne manqueront pas de lui rappeler ses anciennes prises de position sur le sujet. Elles allaient plutôt dans ce sens.