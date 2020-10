Eric Dupond-Moretti vient inaugurer le tribunal de Lisieux

Le ministre de la justice est venu dans le Pays d'Auge pour ce qui était sa première inauguration de tribunal. Première plaque dévoilée dans la salle des pas perdus du nouveau palais de justice de Lisieux (Calvados), qui vient de s'installer dans l'ancienne usine Wonder.

Eric Dupond-Moretti a salué une réussite architecturale dans ce qui est un bâtiment industriel, la friche de l'ancienne usine Wonder.

Le ministre de la justice n'a pas trainé pour inaugurer le nouveau tribunal de Lisieux ce jeudi. Quatre jours seulement après son entrée en service et les premières audiences, et une heure montre en main. Le nouveau palais de justice vient tout juste de s'installer dans l'ancienne usine Wonder, derrière la gare.

"C'est une réussite architecturale qui a su réutiliser le patrimoine industriel de la ville". Durant sa rapide visite des lieux, le ministre n'a pas tari d'éloges. L'ancien avocat apprécie tout particulièrement que chaque salle d'audience dispose de lumière naturelle. Il s'avoue un peu ému par ce qui était sa première inauguration. "Première plaque dévoilée pour un tribunal qui est à la fois fonctionnel pour les magistrats et accessible pour les justiciables". Rappelant au passage qu'il a fait voter un budget de la justice en hausse, 8,2 milliards d'euros, et promettant des embauches, dont espère-t-il "Lisieux profitera".

Le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti voit dans le nouveau tribunal de Lisieux le symbole d'une justice de proximité. © Radio France - Esteban Pinel

La semaine aura en tous cas été chargée pour les deux nouvelles cheffes du tribunal. Marie-Claire Rolland, la présidente, et Delphine Mienniel la procureure, toutes les deux arrivées le 1er septembre. "Le tribunal a ouvert lundi avec les premières audiences, nous avons été officiellement "installées" hier et aujourd'hui nous recevons la visite du garde des sceaux... nous allons pouvoir nous "poser" dans les jours à venir et remplir à présent nos missions."