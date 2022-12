Eric Dupont-Moretti à Caen pour inaugurer la SAS, la structure d'accompagnement vers la sortie des détenus

C'est un ministre de la Justice visiblement détendu et satisfait d'avoir honoré ses engagements qui est venu ce mercredi inaugurer officiellement cette nouvelle structure d'accompagnement vers la sortie de Caen.

Après Montpellier début décembre, c'est à Caen que Eric Dupont-Moretti a lancé cette SAS : "Le premier octobre 2021, ici même à Caen, je m'étais engagé à venir inaugurer cette SAS et je suis ravi d'être ici".

Le garde des Sceaux inaugure la nouvelle SAS à Caen © Radio France - Carole LOUIS

Un nouveau concept d'établissement pénitentiaire dont l'objectif principal est de lutter contre la récidive. 18 autres chantiers sont en cours en France. Celui de Caen accueillera au printemps prochain (entre mai et juin) 90 détenus en fin de peine, ou purgeant une peine inférieure à deux ans.

La SAS est le lien entre la vie carcérale et la vie civile

Cette nouvelle structure innovante est implantée tout près du quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire caennais qui fait l'objet d'une réhabilitation. Des travaux qui s'élèvent au total à 17 millions d'euros. La spécificité de la SAS est d'être intégrée dans la cité, en l'occurrence à Caen dans le quartier Beaulieu, tout près d'une école et des services sociaux comme la CAF ou pôle emploi.

Une partie des bâtiments de la SAS © Radio France - Carole LOUIS

L'édifice composé de plusieurs bâtiments pour un total de 4.500 m2 ressemble d'ailleurs davantage à un bâtiment public qu'à un établissement pour peines. Pour encadrer ces détenus, une quarantaine de personnels pénitentiaires, mais également des formateurs, des chefs d'entreprises, et de nombreux professionnels de santé hospitaliers rattachés à l'unité sanitaire, service du CHU intégrée dans la nouvelle structure, qui interviendront en séances de groupe ou individuelle.

Mieux accompagner pour mieux réussir sa sortie et limiter les récidives

Eric Dupont-Moretti le garde des Sceaux et ministre de la justice s'est félicité de cette création par le gouvernement de ces structures qui doivent permettre de prévenir la récidive par le travail notamment et l'ouverture à de nombreux intervenants venant de la société civile pour aider ces détenus à bien préparer leur sortie . " Nous avons des éléments et des statistiques qui nous permettent de constater que ce qu'on appelle les sorties "sèches" se traduisent le plus souvent par un retour à la case prison", a déclaré Eric Dupont-Moretti.

A l'intérieur des cellules bien sûr, mais aussi des salles de travail, de détente, de sport ou encore un lieu de culte, tous pensés pour respecter l'intimité de chacun et préparer au retour à "la normale". Un travail réalisé par l'agence d'Architecture caennaise Schneider .

Salle de détente de la SAS © Radio France - Carole LOUIS

Cette structure d'accompagnement vers la sortie de Caen ouvrira ses portes en mai ou juin 2024. Avec la quartier de semi liberté ce sont 140 nouvelles places qui seront mises à la disposition de l'administration pénitentiaire, sans oublier les 550 places du futur centre pénitentiaire d'Ifs dans l'agglomération caennaise, actuellement en travaux et qui devrait être opérationnel en octobre 2023.

"Je serai de retour en 2023 pour inaugurer la nouvelle prison", a promis Eric Dupont-Moretti.