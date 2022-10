Eric Dupont-Moretti à Colmar, sur le chantier d'une structure pour les détenus en fin de peine

Le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti était à Colmar ce jeudi, pour visiter le chantier de la structure pénitentiaire d'accompagnement vers la sortie (SAS).

Elle ouvrira ses portes début 2024. Ce sont 120 détenus en fin de peine qui seront accueillis rue d'Agen, en vue de leur réinsertion, sur près de 6.000 mètres carrés. Une construction après les promesses d'Emmanuel Macron et sa volonté de construire 15.000 places de prison supplémentaires.

Retrouver du travail et éviter la récidive pour le ministre de la justice

Le chantier a débuté dans le courant du mois de mai 2022. Cette structure aura aussi la particularité d'accueillir 20 places en quartier de semi-liberté (15 hommes et 5 femmes) et 10 personnes en maison d'arrêt. L'ensemble est destiné à accueillir des détenus en fin de peine et ceux condamnés à moins d'un an de prison. L'objectif est la réinsertion dans la vie active après la sortie.

Un chantier qui avance bien © Radio France - Guillaume Chhum

"On va mieux préparer à la sortie grâce à cet établissement pénitentiaire. Quand un détenu sort de prison de façon sèche, il y a plus de récidive. La sortie ici sera plus préparée, ce sera de l'insertion par le travail. Moi je crois à la valeur du travail," a souligné Eric Dupond-Moretti.

Une implantation pas choisie au hasard

Cette implantation rue d'Agen n'a pas été choisie au hasard. "Il y a pôle-emploi, mais aussi un service d'insertion et de probation pour l'après-détention", a expliqué David Barjon, le directeur général de l'APIJ, l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice.

Au départ réticents à ce projet, les riverains l'ont finalement accepté. Le bâtiment principal a aussi des allures bien alsaciennes. "Ca ressemble à un séchoir à tabac, que l'on retrouve dans le nord de Colmar. Quand on passe devant, ça ne ressemble pas à une prison et ça a rassuré les riverains," argumente Eric Straumann, le maire de Colmar.

Cette structure d'accompagnement vers la sortie permet à Colmar de garder une activité judiciaire et pénitentiaire, c'était la volonté de l'ancien maire Gilbert Meyer, après la fermeture de la maison d'arrêt rue des Augustins il y a plus d'un an.