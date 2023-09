Eric Dupont-Moretti annonce 53 nouveaux postes pour la justice en Corse

Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a annoncé jeudi un « plan massif de recrutements pour la Justice ». Ce plan s’inscrit dans la loi d’orientation et de programmation 2023-2027 du ministère de la Justice, qui devrait être entérinée à l’automne.

En tout, ce sont 1500 postes de magistrats, 1500 postes de greffiers et 1100 recrutements d’attachés de justice qui sont prévus.

La Cour d’appel de Bastia, qui rassemble les tribunaux judiciaires de Bastia et d'Ajaccio, devrait bénéficier de la création de 53 postes.

17 seront pour des magistrats, 20 pour des greffiers et 16 pour des attachés de justice, fonction qui a remplacé celle des juristes assistants.

En dix ans, entre 2017 et 2027, le nombre de magistrats dans l'île aura augmenté de 29 % et celui des greffiers de 39 %.

Ce renforts seront affectés en priorité à la première instance, l’objectif étant de raccourcir les délais d’audience, en divisant par deux le temps d’attente qui existe aujourd’hui.

Même si les tribunaux de Bastia et d’Ajaccio ne sont pas les plus mal lotis, les délais pour fixer une audience ou pour obtenir une décision de justice restent relativement longs, de quelques mois à plusieurs années selon les dossiers et les juridictions.