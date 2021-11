Eric Dupond-Moretti attendu à Rodez pour les États généraux de la Justice

C'est le moment de faire connaître ses doléances en matière de justice. Éric Dupond-Moretti est attendu à Rodez (12) ce mercredi 3 novembre au centre culturel et sportif de l'amphithéâtre à partir de 17h30. Le garde des Sceaux est invité par le député LREM du secteur, Stéphane Mazars.

Éric Dupond-Moretti se déplace dans le cadre des États généraux de la Justice, cette grande consultation lancée à Poitiers par Emmanuel Macron pour récolter les idées des citoyens pour améliorer le système judiciaire français.

Pour comprendre les enjeux de la réforme de la justice en cours France Bleu Occitanie donne la parole à un professeur de droit pénal toulousain et à un syndicat de policiers.

SGP Police réclame l'incarcération systématique de ceux qui s'en prennent aux policiers

A l'heure où ces lignes sont écrites, le syndicat SGP Police n'a pas reçu de carton d'invitation pour s'entretenir avec le garde des Sceaux à Rodez, et pourtant il a des choses à dire. Le syndicat qui est majoritaire aussi bien à Toulouse qu'à Rodez, réclame des peines plus lourdes à l'encontre des délinquants récidivistes.

Son secrétaire régional estime que "_la mise en œuvre de la justice et des décisions pêche à l'heure actuelle et ne donne absolument pas satisfaction_." Didier Martinez constate que "les mêmes individus sont imprégnés d'impunité, savent qu'ils ne risquent rien, réitèrent des faits de plus en plus graves et s'en prennent aux forces de l'ordre". Il estime que pour "un policier victime de blessures ou de voies de fait, l'auteur devrait être le soir-même en prison or ce n'est absolument pas le cas".

Une réforme à venir qui serait aussi dure que celle lancée sous Sarkozy ?

En 2010 Nicolas Sarkozy voulait supprimer la fonction de juge d'instruction, cela ne s'est pas fait. Onze ans plus tard, le sujet revient sur la table et cette fois-ci la réforme pourrait bien passer, c'est ce qu'explique le professeur de droit pénal toulousain Antoine Botton : "en 2010 la version de Sarkozy était très radicale, puis ces dernières années il y a eu une érosion du système d'instruction au profit de celui de l'enquête, donc petit à petit on y vient mais de manière insidieuse et progressive, pas radicale."

Si l'instruction qui dure en moyenne deux ans disparait au profit de l'enquête préliminaire qui dure en moyenne un an, la justice ira plus vite explique l'universitaire, c'est le but recherché, mais Antoine Botton qui est aussi co-directeur de l’Institut de Criminologie et de Sciences pénales à Toulouse prévient : attention aux droits des mis en cause : "quand on est dans le cadre d'une enquête préliminaire le statut de suspect n'est pas susceptible d'être contesté devant un juge alors que quand on est dans une instruction on peut contester sa mise en examen devant la chambre de l'instruction". Et de conclure : "donc le législateur a un chemin à parcourir si on ne veut pas avoir une diminution drastique des garanties du procès et des libertés de chacun".

Lors du lancement des États généraux de la Justice à Poitiers Emmanuel Macron a notamment déclaré que "les lenteurs, les lourdeurs de la justice ne satisfont personne", le chef de l'état a ensuite précisé que "l'effectivité consiste à réduire le temps entre la plainte et le jugement pour que chaque partie puisse reprendre le cours de sa vie".

Les états généraux de la justice se terminent en février prochain soit exactement deux mois avant l'élection présidentielle.

Pour déposer vos doléances, un site internet, celui de la plateforme officielle des états généraux de la Justice accessible en cliquant sur ces mots.