Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et la ministre du Travail, Élisabeth Borne, visitent ce jeudi le centre de détention de Muret. Accompagnés d'une délégation de représentants d'entreprises, ils viennent encourager la réinsertion des détenus par le travail.

Éric Dupond-Moretti et Élisabeth Borne en visite ce jeudi au centre de détention de Muret

Éric Dupont-Moretti et Élisabeth Borne visiteront ce jeudi le centre de détention de Muret. Dans cet établissement situé au sud de Toulouse, quelque 600 détenus, des hommes uniquement, purgent des peines longues supérieures à cinq ans. Le Garde des Sceaux et la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion viennent encourager la réinsertion des détenus par le travail.

Avec des représentants d'entreprises

Les deux membres du gouvernement seront accompagnés de représentants d’entreprises potentiellement intéressées par le travail pénitentiaire. Seront notamment présentes Suez Léon Grosse, Schneider Electric, Louis Delhaize, Vinci, WebHelp, Microsoft, Simplon, Safran, Manatour, Airbus, Jimenez, Jardel et Manpower.