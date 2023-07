Eric Dupont-Moretti inaugure la SAS, Structure d'Accompagnement vers la Sortie, de la prison Avignon-Pontet

Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice s'est rendu dans le Vaucluse ce vendredi pour inaugurer la SAS : Structure d'Accompagnement vers la Sortie, du centre pénitentiaire d'Avignon-Pontet. Ce bâtiment est situé à une centaine de mètres de la prison. Il possède 108 cellules au total, pour 120 places. Les détenus seront accompagnés dans leur projet de réinsertion, par 49 agents.

Plus de liberté, mais aussi d'accompagnement pour faciliter la réinsertion

Ici, on trouve des couloirs aux murs bleus, des cellules plutôt spacieuses et lumineuses, un espace extérieur avec des plantes et un terrain des sports, mais aussi des salles de formation et cantines collectives. "Le détenu vient directement chercher sa cantine, on ne lui apporte pas en cellule", décrit Karine Le Reun, la responsable de la SAS. Ainsi, les 120 détenus pourront manger en groupe, mais aussi se déplacer seuls munis d'un badge : un processus pour retrouver l'autonomie, avant la sortie.

Parmi les 49 agents de la SAS, 4 membres du CPIP (Conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation). © Radio France - Sophie Allemand

L'objectif est de faciliter leur réinsertion, explique le ministre de la Justice, Eric Dupont Moretti : "Cette structure se concentre sur des détenus en fin de peine, ou effectuant des peines de moins de deux. Le détenu est accompagné sur la voie d'une libération, pour faciliter la construction de son projet de sortie. Toutes les statistiques démontrent qu'une sortie dite sèche présente un risque de récidive plus élevé".

L'Etat a investi 25 millions d'euros pour la mise en place de cette nouvelle structure. L'une des 7 de ce type, inaugurées cette année au France (après celle de Montpellier, Caen , Le Mans, et Valence), dans le cadre du Plan 15.000 places de prison, d'ici 2027, d'Emmanuel Macron .

Un moyen aussi de désengorger la maison d'arrêt du Pontet, surpeuplée

La maison d'arrêt du Pontet est surpeuplée, occupée à 161%. Récemment, les cas d'agressions entre détenus ou à l'encontre de surveillants se sont multipliés. Les syndicats réclament des moyens pour les conditions de vie des détenus et les conditions de travail des agents.

Face à la surpopulation carcérale, cette SAS peut être un moyen de désengorger la prison. Alexandre Bouquet, le directeur du centre pénitentiaire du Pontet : "On compte bien profiter de la création de la SAS pour récupérer des détenus qui sont aujourd'hui en maison d'arrêt et correspondent au critère pour intégrer cette structure. De fait, cela devrait permettre de réduire la surpopulation".

En 2027, un nouveau centre de détention de 400 places doit voir le jour à Entraigues-sur-la-Sorgue, au Nord-Est d'Avignon.