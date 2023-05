Eric Dupont Moretti, ministre de la justice, en visite au centre pénitentiaire de Vivonne

"Je pense que le travail est un des leviers pour que les détenus aient la possibilité de donner du sens à la peine qu'ils sont en train de réaliser", déclare le ministre de la justice, Eric Dupont-Moretti devant les chefs d'entreprises présents ce jour-là au centre pénitentiaire de Vivonne.

Contrat d'emploi pénitentiaire

Le but est d'offrir un emploi aux détenus, alors qu'ils sont en fin de peine. Cela favorise alors leur réinsertion. Cet emploi est rémunéré à 45% du SMIC... mais pour cela, il faut des entreprises motivées à accueillir des détenus dans ses rangs.

On compte 26 entreprises françaises à proposer cette possibilité aux prisons... Et il y a en a quelques unes présentes au sein même du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Parmi elles, on peut citer Avo Carbon, une entreprise adaptée spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles.

Et pour les détenus souffrant de handicap ?

Avo Carbon a inauguré son nouvel atelier vendredi 26 mai dans la prison de Vivonne. A l'instar des entreprises déjà implantées au centre pénitentiaire, tel Polyfaçon qui l'est depuis 2004, Avo Carbon propose du travail aux détenus...

Eric Dupont Moretti visite le nouvel atelier de Avo Carbon dans la prison de Vivonne, en compagnie du directeur de l'entreprise, Clément Chabasse. © Radio France - Agathe Legrand

Mais sa spécificité, c'est que c'est une entreprise adaptée. C'est-à-dire qu'elle peut faire travailler des détenus handicapés. Une bonne nouvelle quand on sait qu'actuellement, seuls 10% d'entre eux occupent un emploi.

Multiples bénéfices

Car l'objectif du ministre de la justice, c'est que 50% des détenus puissent bénéficier de ces contrats d'emploi pénitentiaires d'ici 2027. Et pour cela, il faut que de nouvelles entreprises rejoignent l'aventure.

"Ce contrat, il faut le présenter dans son attractivité économique pour les entreprises : c'est un certain nombre de cotisations prises en charge par l'Etat, des formalités administratives faites par l'administration. C'est aussi un engagement citoyen très fort", détaille Eric Dupont Moretti.

