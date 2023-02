Eric Foray : un mois après la découverte du crâne, son compagnon attend toujours des réponses

C'est un quotidien douloureux que vit Régis Pique, dans sa maison, à Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Celui d'un homme qui a, depuis le 4 janvier, la certitude que son compagnon est mort, mais qui n'arrive pas à faire son deuil. Le 4 janvier dernier, le parquet de Valence annonçait la découverte du crâne d'Eric Foray, disparu depuis 2016, à Barbières, sur les contreforts du Vercors, à une dizaine de kilomètres seulement du domicile de la victime.

Depuis, l'enquête semble se heurter au manque d'indices probants. Régis Pique ne sait pas comment est mort celui qu'il aimait, s'il a été victime d'un meurtre : "je vois le rapport d'expertise du crâne, j'ai des images horribles en tête, je ne sais même pas s'il a souffert". Ce rapport d'expertise affirme que le crâne a été retrouvé avec plusieurs fractures, sans parvenir à déterminer l'origine des lésions : coup peu violent, ou chute.

Eric Foray avait disparu avec sa voiture, qui n'a pas été retrouvée à proximité du crâne, de même que le reste du corps. D'ailleurs, la gendarmerie a relancé l'appel à témoins concernant le véhicule, un Suzuki Grand Vitara couleur or, immatriculé EA-858-RS. Barbières, le couple Foray-Pique y passait souvent, pour aller promener les chiens. "On a cherché dans le secteur au début, lors des premières battues, on n'a rien vu, on n'est peut être passé à côté, c'est horrible". Le lieu précis de la découverte n'a pas été révélé pour le moment, c'était au mois de septembre.

"J'aimerais simplement que la justice soit plus humaine, qu'on me tienne au courant des avancées de l'enquête, des recherches. J'ai l'impression que si je ne me bats pas, ça part aux oubliettes", regrette Régis Pique. Sans réponse, il a du mal à faire son deuil. "Je sais qu'il ne va pas revenir, j'ai commencé à bouger ses affaires dans la salle de bain il y a quelques jours seulement", raconte-t-il. Sur la boîte à lettres, son nom et celui d'Eric Foray restent juxtaposés, figés, comme le mystère autour de sa mort.