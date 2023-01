Éric Grohin patron des pompiers du Var : "Il faut débroussailler pour sauver des vies".

La parole est forte, elle anticipe des étés qui seront de plus en plus compliqués à gérer pour nos sapeurs-pompiers dans le sud-est. Au nom du pragmatisme, Éric Grohin fait du débroussaillage son combat, une priorité. "C'est maintenant qu'il faut le faire !" Pour le directeur du service d'incendie et de secours du Var, "débroussailler, c'est s'autoprotéger. Pouvoir se confiner chez soi le temps du passage du feu, en se protégeant des fumées avec du linge mouillé au bas des portes". Quand les secteurs ne sont pas débroussaillés, l'accès aux maisons devient impossible, concentre les moyens au lieu d'attaquer massivement l'incendie qui devient alors hors norme. "Un chemin non débroussaillé bloque les colonnes des secours. Nos camions font 2m50 de large. On en peut pas passer, on l'a vu sur l'incendie de Gonfaron en 2021. C'est dangereux pour les pompiers. C'est dangereux pour la population ".

Prévention mais pas de menace : les pompiers interviendront toujours pour sauver les personnes

Le patron des pompiers rappelle que l'an dernier, les forces du Var sont allées en renfort dans des régions plus au nord. Les incendies estivaux frappent désormais au-dessus de la Loire (la moitié des gros feux l'été dernier) et en conséquence, en cas de gros pépin, les pompiers du sud ne peuvent plus compter sur les mêmes aides qu'auparavant. Débroussailler devient une obligation pour les collectivités et les particuliers. Il s'agit de prévention, pas de menace. Il n'est pas question de ne pas sauver ceux qui n'auraient pas débroussaillé, insiste Éric Grohin. "Quoi qu'il arrive, on évacuera toujours la population. C'est notre mission, notre ADN. Mais si j'ai un choix à faire entre une maison et perdre des hommes, nous n'hésiterons pas, je n'hésiterai pas. Il n'y aura jamais de listes prioritaires pour nos interventions. Mais factuellement, il y a des endroits où on ne pourra pas passer". Et de conclure son appel sur France Bleu Provence : "Il faut que tous ensemble on rende le territoire résilient".